Трое израильтян, освобожденных в субботу, призвали руководство Израиля и ХАМАС завершить соглашение о прекращении огня и обеспечить освобождение всех оставшихся заложников, заявив, что «время на исходе».

Освобожденные выступили с этим призывом в Хан-Юнусе на юге Газы перед тем, как воссоединиться с семьями. Их передача состоялась в рамках шестой группы первой фазы сделки между Израилем и ХАМАС.

«Я наконец вижу солнце и выхожу из плена», — цитирует агентство «Анадолу» слова 33-летнего Саги Декель-Чена, имеющего гражданство Израиля и США. Он призвал лидеров обеих сторон «сделать все возможное для продолжения соглашения на всех его этапах».

46-летний Яир Хорн выразил благодарность за возвращение домой. «Мы рады быть здесь», — сказал он, добавив: «Я говорю это, зная, что мой брат Эйтан все еще там. Он должен быть освобожден во второй фазе сделки. Все заложники должны быть освобождены».

29-летний Александр Труфанов, имеющий российское гражданство, выступил с аналогичным призывом: «Сегодня, после 498 дней в плену, мы на свободе. Мы счастливы, но не забываем о тех, кто остается в заложниках».

Ранее в субботу военные подразделения ХАМАС и «Исламского джихада» передали трех израильских пленников в восточной части Хан-Юнуса. В ответ Израиль должен освободить 369 палестинских заключенных.

Перемирие вступило в силу в Газе 19 января, приостановив боевые действия, в результате которых погибли более 48 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей, а эксклав оказался в руинах и в состоянии острого гуманитарного кризиса.