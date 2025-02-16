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Обстрел гуманитарных поставок для Газы
Израильский обстрел убил двух палестинских полицейских, сопровождавших доставку гуманитарной помощи в Газу
Обстрел гуманитарных поставок для Газы
Фото: АА / Others
16 февраля 2025 г.

Два палестинских полицейских погибли и третий получил тяжелые ранения в результате израильского обстрела в Рафахе в воскресенье, несмотря на действующее перемирие.

По данным Министерства внутренних дел Газы, атака произошла в районе Аль-Шавка на востоке Рафа, когда полицейские обеспечивали безопасность ввоза гуманитарной помощи.

Ведомство осудило удар и призвало «посредников и международное сообщество оказать давление на израильскую оккупацию, чтобы прекратить атаки на полицию, которая является гражданской структурой, отвечающей за поддержание порядка».

Палестинская полиция была направлена на сопровождение гуманитарных грузов в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Однако палестинские чиновники заявляют, что Израиль не выполняет обязательства по увеличению пропускаемых объемов помощи.

Перемирие вступило в силу 19 января, остановив боевые действия в Газе, в результате которых погибли более 48 тыс. местных жителей, большинство из которых женщины и дети, а палестинский эксклав оказался в руинах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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