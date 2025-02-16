Как израильский заложник Александр Труфанов отреагировал на новость об освобождении

Израильский заложник Александр Труфанов воскликнул: «АльхамдулиЛлах!» («Вся слава Аллаху!»), узнав о том, что его отпускают. ХАМАС освободил гражданина Израиля и России Александра Труфанова вместе с двумя другими израильтянами 15 февраля в обмен на 369 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. #Газа #Палестина #обмен #Труфанов #альхамдулиЛлах #заложник #Израиль #ХАМАС