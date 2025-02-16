Франция ведет переговоры с союзниками о проведении неформального саммита европейских лидеров для обсуждения ситуации в Украине, заявил представитель Елисейского дворца. По данным четырех европейских дипломатов, беседовавших с агентством Reuters, встреча, вероятно, состоится в понедельник.

Согласно двум из собеседников агентства, к встрече присоединятся представители Лондона, а нидерландское издание Algemeen Nederlands Persbureau сообщило, что в понедельник в Париж направится премьер-министр Дик Схоф. Неясно, будет ли присутствовать на саммите президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности упомянул, что президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой саммита в Париже. «У президента Трампа есть свой метод — то, что россияне называют разведкой боем. Он надавливает, смотрит на реакцию и затем корректирует свою позицию. Это законная тактика, и нам нужно на нее реагировать», — заявил Сикорский.

На фоне давления со стороны Трампа по прекращению войны в Украине Европа переходит к обсуждению своей роли в обеспечении безопасности Киева и укреплении коллективной обороны континента. Сам же Зеленский в субботу предложил создать общеевропейскую армию, заявив, что Европа больше не должна рассчитывать на гарантии защиты со стороны США.