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В Саудовскую Аравию отправился министр из России
Накануне ожидающихся переговоров между РФ и США в Эр-Рияд прилетел глава российского Минфина. И рассказал об опыте Москвы в «облегчении долгового бремени» партнеров
В Саудовскую Аравию отправился министр из России
Фото: Reuters / Others
16 февраля 2025 г.

Министр финансов России Антон Силуанов в воскресенье прибыл в Саудовскую Аравию накануне переговоров между российскими и американскими представителями, которые пройдут в королевстве на следующей неделе.

Силуанов выступил на конференции AlUla для развивающихся экономик, организованной саудовским Минфином и Международным валютным фондом.

Как сообщили Reuters американский конгрессмен и источник, знакомый с планами, представители РФ и США встретятся в ближайшие дни, чтобы начать обсуждения по прекращению почти трехлетней войны в Украине.

15 февраля первый вице-премьер России Денис Мантуров, Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина провели переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Выступая на конференции в Саудовской Аравии, Силуанов подчеркнул готовность России к реструктуризации иностранных долгов.

«За последние 25 лет мы реструктуризировали долги 22 стран на сумму почти $30 млрд. <…> Действительно, у нас большой опыт реструктуризации. Мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени», — заявил он.

Реструктуризация долга — это изменение условий обязательств таким образом, чтобы должнику было легче их выполнить: например, путем отсрочек или списания части долга.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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