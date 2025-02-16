Министр финансов России Антон Силуанов в воскресенье прибыл в Саудовскую Аравию накануне переговоров между российскими и американскими представителями, которые пройдут в королевстве на следующей неделе.

Силуанов выступил на конференции AlUla для развивающихся экономик, организованной саудовским Минфином и Международным валютным фондом.

Как сообщили Reuters американский конгрессмен и источник, знакомый с планами, представители РФ и США встретятся в ближайшие дни, чтобы начать обсуждения по прекращению почти трехлетней войны в Украине.

15 февраля первый вице-премьер России Денис Мантуров, Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина провели переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Выступая на конференции в Саудовской Аравии, Силуанов подчеркнул готовность России к реструктуризации иностранных долгов.

«За последние 25 лет мы реструктуризировали долги 22 стран на сумму почти $30 млрд. <…> Действительно, у нас большой опыт реструктуризации. Мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени», — заявил он.

Реструктуризация долга — это изменение условий обязательств таким образом, чтобы должнику было легче их выполнить: например, путем отсрочек или списания части долга.