Турция направила в Сирию техническую группу, которая займется реконструкцией международного аэропорта Дамаска, который сильно пострадал за 13 лет гражданской войны. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, специалисты Главного управления государственных аэропортов Турции уже начали работы по возобновлению функционирования воздушной гавани.

7 февраля команда пересекла границу через КПП Джильвегёзю в районе Рейханлы (провинция Хатай).

«Для обеспечения безопасных полетов в международном аэропорту Дамаска и в воздушном пространстве Сирии мы направили 113 единиц техники, приборов и систем, которые доставлены на шести грузовиках», — отметил турецкий чиновник.

Он добавил, что турецкие специалисты также займутся обучением сирийского персонала.

Для усиления безопасности Турция передала 10 рентгеновских сканеров, четыре детектора следов взрывчатых веществ, 10 арочных металлоискателей и восемь ручных металлоискателей. Большая часть оборудования уже установлена, а работа над оставшимися системами продолжается.

Кроме того, для повышения уровня противопожарной безопасности Турция передала Сирии два пожарно-спасательных автомобиля Volkan Lion 8x8 и другое оборудование. Сирийские специалисты прошли обучение по использованию новой техники.

«Эти машины модернизируют существующий парк и повысят уровень противопожарной защиты аэропорта», — подчеркнул Уралоглу.

«Турция продолжит сотрудничество для укрепления авиационной инфраструктуры дружественной и братской Сирии», — заключил министр.