Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его министры не подписали предложенное США соглашение о доступе к украинским редкоземельным минералам, так как оно в основном учитывает интересы Вашингтона и не предусматривает конкретных гарантий безопасности для Киева.

По данным двух высокопоставленных украинских чиновников, ключевые переговоры по этому вопросу прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщает Associated Press.

«Я не позволил министрам подписать соглашение, потому что, на мой взгляд, оно не защищает наши интересы», — заявил Зеленский в интервью AP в субботу.

Согласно предложению, США могли бы использовать украинские редкоземельные ресурсы «в качестве компенсации» за уже предоставленную помощь и будущую поддержку. Однако Зеленский подчеркнул, что любое соглашение должно быть связано с четкими гарантиями безопасности, которые защитят Украину от дальнейшей российской агрессии.

«Для меня важно, чтобы была связь между гарантиями безопасности и инвестициями», — подчеркнул он.

Предложение США не содержало механизмов защиты месторождений в случае продолжения войны, а американские чиновники не смогли предложить конкретных решений по их безопасности.

В Белом доме считают, что отказ Зеленского был «недальновидным». Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что сделка позволила бы американским налогоплательщикам «возместить» расходы на помощь Украине и одновременно способствовала бы росту ее экономики.

«США это понимают, Россия это понимает, и Украина должна это понимать», — добавил он, подчеркивая, что экономические связи с Вашингтоном могли бы стать частью «долговременного мира».

Однако один из бывших украинских чиновников охарактеризовал соглашение как «колониальное», отметив, что Зеленский «не может подписать такой документ».

Основательница Национальной ассоциации горнодобывающей промышленности Украины Ксения Орынчак ранее заявляла, что «недра принадлежат украинцам по Конституции», поэтому любая сделка должна соответствовать национальному законодательству и получить поддержку общества.