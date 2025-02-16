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Экстренный саммит по Украине подтвердился
Глава МИД Франции анонсировал встречу европейских лидеров, которая пройдет на фоне попыток Вашингтона исключить ЕС из переговорного процесса по российско-украинской войне
Экстренный саммит по Украине подтвердился
Елисейский дворец, Париж / Фото: Reuters / Others
16 февраля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter. «Президент Франции соберет в Париже главные европейские страны для обсуждения европейской безопасности», — заявил Барро, не уточнив, какие лидеры примут участие. По данным Reuters, в саммите примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, представляющая балтийские и скандинавские страны. Саммит пройдет на фоне резонансного заявления спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, который заявил, что Европа не будет участвовать в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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