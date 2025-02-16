Известный режиссер Кристофер Нолан выбрал полуостров Ясон Бурну в районе Першембе провинции Орду в качестве одной из съемочных локаций для своего нового фильма «Одиссея». Об этом сообщили в его фан-клубе. Нолан, чей фильм «Оппенгеймер» завоевал семь премий Оскар в 2024 году, планирует выпустить «Одиссею» в 2026-м. Картина расскажет о непростом путешествии Одиссея после Троянской войны и его возвращении к жене Пенелопе. В актерский состав вошли звезды Голливуда: Шарлиз Терон, Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Роберт Паттинсон. Сообщество Christopher Nolan Art & Updates опубликовало в соцсетях фото Нолана и Ясон Бурну с подписью: «Некоторые сцены «Одиссеи» будут сняты на полуострове Ясон Бурну в Турции». Ясон Бурну известен своей гаванью по меньшей мере с 2 300-летней историей, остатками древних рыбных бассейнов и связью с эпосом о Золотом руне. Полуостров, популярный среди любителей дайвинга и водных видов спорта, также привлекает туристов старинной греческой церковью 1868 года и маяком. Официального заявления о начале съемок пока не поступало.