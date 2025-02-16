Минобороны Израиля подтвердило в воскресенье, что ночью в страну прибыла партия «тяжелых» американских авиабомб, вскоре после того, как госсекретарь США Марко Рубио начал свой первый визит в Израиль. «Поставка тяжелых авиационных бомб, недавно одобренная правительством США, была принята и разгружена в Израиле», — говорится в заявлении израильского ведомства, имея в виду боеприпасы MK-84, поставки которых были санкционированы администрацией Дональда Трампа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что эта партия вооружений является «значительным активом» для израильских ВВС и армии и демонстрирует «крепкий союз» между США и Израилем. В начале февраля администрация Трампа одобрила продажу Израилю вооружений на сумму более $7,4 млрд, включая бомбы, ракеты и сопутствующее оборудование. Израиль начал массированную военную операцию против ХАМАС в Газе в октябре 2023 года. Боевые действия привели к масштабным разрушениям, вынужденному переселению значительной части 2,4-миллионного населения, гуманитарному кризису и десяткам тысяч смертей мирных жителей. С 19 января в Газе действует режим прекращения огня, в рамках которого осуществляется обмен заложниками. Тем временем Марко Рубио встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными официальными лицами. В ходе встреч они обсудили режим перемирия и план Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа, который уже успел вызвать широкое международное осуждение.