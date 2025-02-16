Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил британский журнал The Economist за критику в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив издание в искажении фактов о судебных процессах в стране.

«The Economist, который месяцами не мог сказать ни слова о варварских преступлениях Израиля, сегодня осмелился исказить расследования, ведущиеся независимой судебной системой Турции, и атаковать нашего президента», — заявил Алтун.

Он подчеркнул, что западные СМИ, поддерживающие Израиль и игнорирующие права палестинцев, не могут давать уроки Турции, но их поведение может помочь сделать «важные выводы».

Алтун также обвинил The Economist в целенаправленной атаке на турецкую киноиндустрию и подготовке «политической операции против Турции».

«Эта кампания — лишь очередная версия глобальных заговоров против нашей страны. Однако под руководством нашего президента мы будем идти к цели великой и сильной Турции, не обращая внимания на грязные игры», — отметил он.