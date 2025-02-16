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Об Украине и партнерстве с Европой
В эксклюзивном интервью для TRT World глава МИД Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в Украине и упреждению новой войны. А также поведал об отношениях с Европой
Об Украине и партнерстве с Европой
Фото: АА / Others
16 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Украине и выразил готовность Анкары содействовать послевоенному восстановлению страны и мирному урегулированию конфликта.

«Турция готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мирное урегулирование и восстановление Украины. Но прежде всего нам нужно перемирие и реалистичный, долгосрочный план мира», — заявил Фидан в интервью TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Турция, США и европейские страны работают над различными аспектами возможного мирного соглашения. Ключевые вопросы — достижение перемирия, его сохранение и предотвращение новой войны.

Фидан также отметил, что Турция рассматривается Европой как надежный партнер в условиях глобальных вызовов. «Перед лицом новых угроз — от войны в Украине до нестабильности на Ближнем Востоке и возможного снижения американского присутствия в Европе — европейцы видят в Турции сильного и надежного союзника под руководством президента Эрдогана», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Турция укрепила свою оборонную и экономическую индустрию без помощи ЕС — на самостоятельно заработанные деньги. Он отметил, что Анкара успешно преодолевает инфраструктурные и региональные проблемы, включая угрозы терроризма из Сирии и Ирака.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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