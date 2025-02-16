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«Никогда не приму соглашение США и России без Украины»
Владимир Зеленский заявил, что круг участников переговоров по завершению российско-украинской войны должен включать Украину и Европу
«Никогда не приму соглашение США и России без Украины»
Фото: AP / Others
16 февраля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвергнет любое соглашение между США и Россией, если оно будет заключено без участия Киева.

«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией о будущем Украины. Никогда», — подчеркнул Зеленский в интервью NBC News в воскресенье.

Он отметил, что украинский народ, «взрослые и дети — все» несут потери в этой войне, и ни один мировой лидер не имеет права решать судьбу страны без ее непосредственного участия.

«Мы благодарны за всю поддержку, за сплоченность в США вокруг Украины, за двухпартийную поддержку. Мы ценим это», — сказал президент. И добавил: «Но нет в мире лидера, который мог бы договориться с Путиным о нас без нас».

Зеленский назвал США «ключевым стратегическим партнером» Украины и выразил готовность представить президенту Дональду Трампу общий план действий.

Он также подчеркнул, что Киеву необходима поддержка Европы и переговоры должны вестись между США, Европой, Украиной и Россией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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