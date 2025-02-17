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Лондон обсуждает ввод войск в Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину, «если ситуация того потребует»
Лондон обсуждает ввод войск в Украину
Кир Стармер / Фото: Reuters
17 февраля 2025 г.

Великобритания рассматривает возможность размещения своих войск в Украине для гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в своей колонке для The Daily Telegraph.

«Британия готова сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины, на которую Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года, — пишет Стармер. — Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших собственных войск, если это будет необходимо».

Он подчеркнул, что решение было непростым, поскольку касается безопасности британских военных.

«Я понимаю степень ответственности, осознавая, что наши солдаты могут столкнуться с риском. Но обеспечение безопасности Украины — это и защита стабильности всего европейского континента, и нашей страны в частности», — заявил премьер.

Стармер также отметил, что судьба Украины напрямую влияет на «будущее Европы». В связи с этим он призвал европейские государства увеличить расходы на оборону. The Daily Telegraph подчеркивает, что это первое столь четкое заявление британского лидера о возможности отправки войск в Украину.

«Окончание этой войны, когда оно произойдет, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как (президент РФ Владимир) Путин снова нападет», — добавил Кир Стармер.

При этом формат потенциальных миротворческих сил остается неопределенным. По предварительным оценкам, британские войска могут быть размещены не на линии фронта, а в тылу украинских позиций.

Аналитики предполагают, что риторика Лондона направлена на стимулирование союзников, в том числе Германии, к активным действиям по обеспечению безопасности Украины после завершения боевых действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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