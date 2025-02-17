Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года показала, что США при президенте Дональде Трампе «живут на другой планете», заявил председатель форума Кристоф Хойсген в эфире ZDF.

«В каком-то смысле это был европейский кошмар», — отметил он, добавив, что конференция стала «весьма проясняющей» в вопросе позиции Вашингтона.

Хойсген подчеркнул, что даже республиканские сенаторы избегали открытых заявлений, опасаясь реакции Трампа. В последний день конференции он эмоционально выступил с речью, в которой отметил, что форум всегда был трансатлантическим, но слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса показали, что общие ценности больше таковыми не являются. Затем у него сорвался голос, и он покинул сцену под стоячие овации.

Речь Вэнса прозвучала в первый день конференции и вызвала шок у ее участников. Вице-президент США резко раскритиковал политику Евросоюза в отношении миграции, выборы в Румынии и Германии, а также свободу слова.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — заявил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал такие слова «неприемлемыми» и обвинил Вэнса в сравнении Европы с авторитарными режимами. Канцлер Олаф Шольц также выразил обеспокоенность, заявив: «Куда пойдет наша демократия дальше, решать нам».