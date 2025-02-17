Трамп: я сказал Биби: делайте, что хотите

Президент США заявил, что изначально предоставил Израилю и премьер-министру Биньямину Нетаньяху свободу решения в том, как действовать в секторе Газа. Накануне Трамп пригрозил отменой перемирия в эксклаве, если все пленные не будут освобождены к полудню субботы. В субботу ХАМАС освободил трех израильских заложников. В обмен на это Израиль освободит в общей сложности 369 палестинских заключенных. Напомним, что ранее Дональд Трамп высказывался за переселение палестинцев, в том числе в Египет и Иорданию, что вызвало критику и осуждение. Кроме того, Трамп отмечал, что выступает за установление контроля США над сектором Газа с целью его восстановления и превращения в «Ривьеру Ближнего Востока».