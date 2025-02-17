ПОЛИТИКА
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Трамп: я сказал Биби: делайте, что хотите
Президент США заявил, что изначально предоставил Израилю и премьер-министру Биньямину Нетаньяху свободу решения в том, как действовать в секторе Газа. Накануне Трамп пригрозил отменой перемирия в эксклаве, если все пленные не будут освобождены к полудню субботы. В субботу ХАМАС освободил трех израильских заложников. В обмен на это Израиль освободит в общей сложности 369 палестинских заключенных. Напомним, что ранее Дональд Трамп высказывался за переселение палестинцев, в том числе в Египет и Иорданию, что вызвало критику и осуждение. Кроме того, Трамп отмечал, что выступает за установление контроля США над сектором Газа с целью его восстановления и превращения в «Ривьеру Ближнего Востока».
Трамп: я сказал Биби: делайте, что хотите / Others
17 февраля 2025 г.
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