ПОЛИТИКА
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Обращение с пленными: израильский заложник рыбачил на пляже в Газе, палестинец едва выжил
Кадры, появившиеся в сети, демонстрируют разительный контраст в обращении с пленными у ХАМАС и Израиля. Израильский заложник Александр Труфанов запечатлен рыбачащим и отдыхающим на пляже в Газе. В то же время палестинский заключенный Надер Джамаль Хусейн после освобождения прибыл в Европейский госпиталь Газы в тяжелом состоянии. Он страдал от крайнего истощения и следов пыток, а также не мог говорить. Оба были освобождены 15 февраля в рамках шестого этапа обмена пленными между ХАМАС и Израилем.
Обращение с пленными: израильский заложник рыбачил на пляже в Газе, палестинец едва выжил / Others
17 февраля 2025 г.
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