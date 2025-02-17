Обращение с пленными: израильский заложник рыбачил на пляже в Газе, палестинец едва выжил

Кадры, появившиеся в сети, демонстрируют разительный контраст в обращении с пленными у ХАМАС и Израиля. Израильский заложник Александр Труфанов запечатлен рыбачащим и отдыхающим на пляже в Газе. В то же время палестинский заключенный Надер Джамаль Хусейн после освобождения прибыл в Европейский госпиталь Газы в тяжелом состоянии. Он страдал от крайнего истощения и следов пыток, а также не мог говорить. Оба были освобождены 15 февраля в рамках шестого этапа обмена пленными между ХАМАС и Израилем.