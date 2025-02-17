ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия погрузила Украину во тьму
После российских атак на энергосистему по всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии
Россия погрузила Украину во тьму
Последствия ночной атаки РФ / Фото: ГСЧС Украины / Others
17 февраля 2025 г.

Компания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии по всей Украине после российских ударов по энергетической инфраструктуре. В первую очередь ограничения коснулись промышленности и бизнеса, но в ряде случаев затронули и бытовых потребителей.

Энергетическая компания ДТЭК ранее заявила, что экстренные отключения начались в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях. Власти Киевской области сообщили о разрушениях в четырех районах — повреждены частные дома, автомобили, складские помещения и цех. В Бориспольском районе ранен человек. Попаданий в критическую инфраструктуру не зафиксировано.

В Запорожской области дроны повредили склады и вызвали пожары, но обошлось без жертв. В Харькове удары пришлись на Холодногорский и Салтовский районы: повреждены 14 частных домов, несколько женщин обратились за медпомощью. В области пострадали складские и административные здания, автомобили.

В Сумской области дрон повредил станцию техобслуживания и автомобили, в Полтавской — частный дом. В Херсоне частично отключено электричество, власти ввели графики отключения водоснабжения. В Днепропетровской области под артиллерийский обстрел попал Марганец — ранены четыре человека, разрушены жилые и административные здания, предприятия, магазины и автомобили.

Воздушные силы ВСУ заявили, что за ночь сбили 83 из 147 российских беспилотников, еще 59 не достигли цели. Под ударом оказались Харьковская, Киевская, Полтавская и Запорожская области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us