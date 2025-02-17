Израиль объявил тендер на строительство почти 1000 новых домов для незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу, сообщила правозащитная группа Peace Now.

По данным организации, возведение 974 домов увеличит население поселения Эфрат на 40% и еще сильнее ограничит развитие палестинского Бейт-Лахема (Вифлеема). Глава мониторингового отдела Peace Now Хагит Офран пояснила, что строительство начнется после завершения контрактных процедур и получения разрешений, что займет не менее года.

Израиль захватил Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года. Палестинцы рассчитывают включить эти территории в состав своего будущего государства, однако израильские поселения, поддерживаемые США при Дональде Трампе, стали серьезным препятствием для мирного урегулирования.

За десятилетия Израиль построил более 100 поселений на Западном берегу — от небольших форпостов до крупных городских кварталов с торговыми центрами и парками. Сегодня там проживает свыше 500 тыс. поселенцев, имеющих израильское гражданство, в то время как 3 млн палестинцев живут под военным управлением.

Крупные правозащитные организации, а также Международный уголовный суд в Гааге называют эту ситуацию апартеидом, но израильское правительство отвергает такие обвинения, рассматривая Западный берег как «историческую часть еврейской земли».

Peace Now обвинила правительство Нетаньяху в попытках расширить поселения, пока израильское общество сосредоточено на судьбе заложников.

«Пока народ Израиля ждет освобождения заложников и окончания войны, правительство Нетаньяху действует «на стероидах», создавая на местах факты, уничтожающие шансы на мир и компромисс», — заявила организация.

На фоне этих событий поселенцы дважды за последние две недели атаковали палестинцев на Западном берегу, поджигая дома и нападая на мирных жителей вблизи Вифлеема. Как и всегда, когда дело касается поселенцев, никто из зачинщиков нападений не был арестован.