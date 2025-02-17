Канадские болельщики освистали гимн США

Болельщики в Монреале освистали исполнение гимна США перед началом хоккейного матча между сборными двух стран, который состоялся 15 февраля. Рост антиамериканских настроений в Канаде связывают с торговой политикой Дональда Трампа, включая введенные им тарифы. Дополнительное недовольство вызвали его высказывания о Канаде, в частности о возможном превращении страны в 51-й штат США. Кроме того, Трамп неоднократно называл уходящего с поста премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором».