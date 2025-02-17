ПОЛИТИКА
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Канадские болельщики освистали гимн США
Болельщики в Монреале освистали исполнение гимна США перед началом хоккейного матча между сборными двух стран, который состоялся 15 февраля. Рост антиамериканских настроений в Канаде связывают с торговой политикой Дональда Трампа, включая введенные им тарифы. Дополнительное недовольство вызвали его высказывания о Канаде, в частности о возможном превращении страны в 51-й штат США. Кроме того, Трамп неоднократно называл уходящего с поста премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором».
Канадские болельщики освистали гимн США / Others
17 февраля 2025 г.
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