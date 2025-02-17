ПОЛИТИКА
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Трамп уволил самых важных ученых
Белый дом по ошибке уволил главных физиков-ядерщиков США — именно они отвечали за ядерный арсенал Америки
Трамп уволил самых важных ученых
фото: АР / Photo: AP
17 февраля 2025 г.

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе уволила более 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA), не осознавая, что эта структура отвечает за американский ядерный арсенал, сообщили источники CNN.

Министерство энергетики опровергло эти данные, заявив, что увольнения затронули «менее 50 человек» и что это были в основном административные и канцелярские работники. Однако среди уволенных оказались специалисты, контролировавшие производство и безопасность ядерного оружия.

Большинство уволенных сотрудников имели доступ к гостайне самой высокой секретности.

По словам одного из источников, увольнения произошли из-за «полного непонимания важности их работы». В пятницу утром NNSA начала отменять сокращения, а и.о. главы агентства Тереза Роббинс заявила, что многим из уволенных вернут доступ к системам.

Решение вызвало резкую реакцию в Конгрессе. Сенаторы обратились к министру энергетики Крису Райту с требованием разъяснений.

«Конгресс в панике, потому что в Минэнерго не осознавали, что NNSA управляет ядерным арсеналом», — сказал один из собеседников CNN.

Национальный комплекс Y-12 в Теннесси, хранящий уран для американского ядерного оружия, также пострадал от сокращений. Единственным подразделением, не попавшим под увольнения, стало Управление безопасной транспортировки, которое отвечает за перевозку ядерных боеголовок.

Позже Минэнерго признало, что действительно уволило ценных ученых и уже принимает все усилия для того, чтобы восстановить их в должности.

Массовые увольнения в NNSA стали частью более широкой кампании сокращений в федеральных ведомствах. Администрация Трампа и его советник Илон Маск провели чистку в Министерствах внутренних дел, энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и по делам ветеранов, отправив в отставку тысячи сотрудников. Трамп поставил цель сократить госаппарат как минимум на 2 млн человек.

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