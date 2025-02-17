Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 февраля заявил, что его страна совместно с США намерена пресечь ядерные амбиции Ирана и его влияние в регионе.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио Нетаньяху подчеркнул, что «Израиль и Америка стоят плечом к плечу перед иранской угрозой». По его словам, стороны сошлись во мнении, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, а региональные амбиции Тегерана следует остановить.

Рубио согласился и назвал Иран причиной дестабилизирующих действий в регионе.

В Тегеране отвергли претензии США и Израиля, подчеркнув, что именно Вашингтон занимается вторжением на Ближний Восток.

На протяжении десятилетий Израиль и Иран ведут скрытую войну на суше, в море, в воздухе и в киберпространстве. В прошлом году Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов и дроновых атак. В апреле 2024 года израильские военные ударили по иранскому консульству в Дамаске, погибли несколько высокопоставленных офицеров иранской гвардии. Аналогичные удары были в октябре того же года.

В ответ Тегеран начал операцию «Истинное обещание» и выпустил более 170 беспилотников, более 30 крылатых и 120 баллистических ракет в сторону Израиля и оккупированных Израилем Голанских высот.

Израиль неоднократно угрожал ударить по ядерным объектам Ирана. Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. Однако за последние два года Тегеран существенно нарастил уровни обогащения урана. По данным МАГАТЭ, Иран уже обладает достаточными запасами урана, чтобы создать ядерную бомбу.

Нетаньяху также заявил, что Израиль нанес Ирану «мощный удар» и пообещал, что при поддержке президента США Дональда Трампа «работа будет завершена».

В тот же день Трамп снял запрет на поставку Израилю тяжелых бомб MK-84.