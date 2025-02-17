Президент США Дональд Трамп 16 февраля заявил, что не верит в возможность войны России с НАТО и не считает Москву угрозой альянсу.

Трампа спросили, согласен ли он с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва готовится к нападению на НАТО.

«Нет, я не согласен. Ни капли», — ответил президент США.

Он не привел каких-либо аргументов, чтобы опровергнуть тезис украинского лидера о том, что Москва якобы готовит нападение на альянс.

14 февраля Зеленский заявил, что Россия может начать агрессию против стран НАТО уже в следующем году. 11 февраля разведка Дании предупредила, что Москва способна подготовиться к полномасштабной войне в Европе в течение пяти лет, если конфликт в Украине завершится или заморозится, а НАТО не начнет перевооружение.

Позднее генсек альянса Марк Рютте отметил, что российское руководство столкнется с неминуемым поражением, если нападет на НАТО. Однако в перспективе нескольких лет угроза может значительно возрасти.

Трамп также заявил, что российский президент Владимир Путин «хочет прекратить боевые действия» в Украине, отвергнув предположения о территориальных амбициях Москвы.

«Я думаю, он хочет остановиться. Мы говорили об этом долго и подробно», — сказал Трамп, комментируя телефонный разговор с Путиным 12 февраля. По его словам, стороны договорились немедленно начать переговоры о прекращении конфликта.

Трамп подчеркнул: Россия обладает мощной военной машиной, напомнив о ее победах над Гитлером и Наполеоном.

«Они воюют давно… Но, думаю, он хотел бы прекратить боевые действия», — добавил американский президент.

Заявления Трампа прозвучали на фоне подготовки переговоров между представителями США и России. По данным российской газеты «Коммерсантъ», переговоры могут пройти 18 февраля в Эр-Рияде. Украинская сторона приглашение на встречу не получила, а Зеленский признался, что узнал о переговорах из СМИ.