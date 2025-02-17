ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина за все заплатит?
Советник Трампа потребовал от Киева возместить потраченные миллиарды
Украина за все заплатит?
фото: AFP / AFP
17 февраля 2025 г.

Вашингтон требует от Киева расплатиться по счетам. Белый дом рассчитывает получить компенсацию за оказанную Украине финансовую помощь, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

По его словам, США будут добиваться торговых соглашений с Киевом, которые обеспечат доступ к украинским недрам.

«Мы должны окупить эти расходы. Это значит партнерство с Украиной в сфере редкоземельных металлов, нефти и газа, а также закупки у нас. Эти переговоры пройдут уже на этой неделе», — уточнил политик.

Заявление прозвучало во время Мюнхенской конференции по безопасности. США на форуме представили вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский. Переговоров между делегациями РФ и Украины во время конференции так и не произошло.

Администрация Трампа уже дала понять, что пересмотрит политику поддержки Украины. Ранее одобренные поставки оружия почти завершены, но новых решений пока нет. Трамп намекнул, что дальнейшая помощь возможна только в обмен на выгодные торговые условия. 3 февраля он заявил, что США должны получать доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на поддержку.

Зеленский выразил готовность сотрудничать с американскими компаниями в этой сфере. Однако, по данным Bloomberg, Вашингтон предложил одностороннюю сделку: Украина дает США доступ к ресурсам, но не получает гарантий по мирным переговорам. Источники агентства сравнили это с колониальной политикой.

Уолтц также подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую роль в защите Украины. «Трамп завершит войну, а безопасность ляжет на плечи Европы», — заявил представитель Белого дома.

Советник добавил: Трамп готов усилить санкции против России, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров. Он также утверждает, что президент США уже обсудил этот вопрос с лидерами Китая, Индии и Ближнего Востока.

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