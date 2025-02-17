Хакан Фидан: на господине Трампе лежит ответственность предотвратить новый геноцид

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эксклюзивном интервью рассказал о ситуации в Газе, затронув вопросы продолжающейся агрессии Израиля и хрупкости достигнутого перемирия. По его словам, несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются серьезные опасения, что израильская армия может возобновить боевые действия, и в этом случае ключевая роль в предотвращении дальнейшей эскалации и возможного геноцида лежит на США.