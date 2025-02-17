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Турция бьет по террористам
Вооруженные силы Турции нейтрализовали трех террористов PKK и YPG в ходе операций на севере Сирии и Ирака
Турция бьет по террористам
Министерство национальной обороны Турции / Others
17 февраля 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции заявило, что 17 февраля в ходе антитеррористических операций на севере Сирии и Ирака были нейтрализованы три боевика. Двое террористов PKK нейтрализованы в районе операции Pençe-Kilit на севере Ирака, еще один боевик YPG (сирийского крыла PKK) – на севере Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжит борьбу с террористическими организациями для обеспечения безопасности в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что с 1984 года, когда PKK начала свою террористическую деятельность, в Турции от рук боевиков погибли 7500 сотрудников сил безопасности и 6800 мирных жителей.

PKK официально признана террористической организацией в США и Европейском союзе. Несмотря на попытки Анкары урегулировать конфликт, с 2015 года PKK возобновила вооруженные атаки.

Турецкие власти неоднократно отмечали, что в Сирии PKK действует под названиями PYD и YPG, а в последние годы использует бренд «Сирийские демократические силы» (SDF). В Иране боевики PKK организованы под названием Партия свободной жизни Курдистана (PJAK).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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