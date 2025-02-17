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Израильские рейды: задержания, погромы и насилие
Израильские военные задержали 25 палестинцев во время рейдов на оккупированном Западном берегу
Израильские рейды: задержания, погромы и насилие
Рейды на оккупированном Западном берегу / Фото: Reuters
17 февраля 2025 г.

Израильская армия провела очередные рейды на оккупированном Западном берегу реки Иордан, задержав 25 палестинцев, сообщили Общество палестинских пленных и Комитет по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины. Операции прошли в нескольких городах, включая Эль-Халиль и Рамаллу.

Среди задержанных есть несовершеннолетние и бывшие заключенные. Израильские силы продолжают массовые аресты палестинцев, сопровождающиеся обысками, разрушением инфраструктуры и конфискацией имущества.

Очевидцы рассказали, что израильские военные вошли в Наблус с нескольких направлений, провели обыски в домах и конфисковали палестинский автомобиль. Основные операции проходили в районе Старого города.

Кроме того, израильские поселенцы утром атаковали палестинские деревни Дума и Джуриш к югу от Наблуса. Они забрасывали камнями дома и машины, нанося ущерб имуществу местных жителей.

Израильские силы уже 28-й день продолжают атаки на Дженин, 22-й день — на Тулькарм и 10-й день — на лагерь беженцев Нур-Шамс. Накануне в Наблусе израильские военные ранили 14 палестинцев, среди которых были дети и пожилые.

С 7 октября 2023 года, после начала атак Израиля на сектор Газа, число рейдов, задержаний и нападений на палестинцев резко возросло. За это время на оккупированных территориях убиты 916 палестинцев, включая 167 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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