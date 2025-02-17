Израиль нарушил условия перемирия в Газе — военные запретили ввозить в сектор мобильные дома и палатки. Сотни тысяч палестинцев остаются без жилья и возможности отстроить свои жилища.

За 15 месяцев войны разрушено более 80% зданий в секторе Газа. Однако Израиль не пропускает обещанные 60 тыс. мобильных домов и 200 тыс. палаток. До сих пор разрешен ввоз только 20 тыс. палаток, а мобильные дома застряли на переходе Рафах в ожидании одобрения Тель-Авива.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 16 февраля вновь не дал разрешения на ввоз временных жилищ и тяжелой техники, хотя это прописано в соглашении о перемирии. Вопрос обсуждали на заседании кабинета безопасности, но решения не приняли. Представитель правительства заявил, что Израиль «координирует действия с США».

Как отмечают СМИ, Нетаньяху планирует потребовать от палестинцев покинуть Газу. Именно поэтому он не хочет, чтобы жилищные условия в секторе стали хоть сколько-нибудь лучше. По этой же причине он блокирует въезд строительной техники для восстановления сектора. Его главная цель — депортировать палестинцев и оккупировать эксклав.

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении договоренностей. На прошлой неделе группа временно приостановила освобождение заложников, заявив, что Тель-Авив не выполняет обязательства. После переговоров ХАМАС все-таки освободил трех израильских заложников в обмен на 369 палестинских заключенных.

Фотографии с перехода Рафах, которые демонстрирует Reuters, показывают мобильные дома и строительную технику, застрявшие на египетской стороне. Согласно сообщениям, условия перемирия разрешают ввоз таких грузов для строительства 60 тыс. временных укрытий. Однако Израиль до сих пор не выполнил этот пункт, что вызывает обеспокоенность посредников.

Нетаньяху хочет продлить первую фазу перемирия, срок которой истекает 1 марта, чтобы добиться освобождения большего числа заложников. При этом он отказывается обсуждать второй этап, который предусматривает полный конец войны. Если стороны не договорятся до 1 марта, боевые действия могут возобновиться.