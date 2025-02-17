Министр финансов США Скотт Бессент дал президенту Украины Владимиру Зеленскому всего час на то, чтобы принять предложение о передаче американским компаниям контроля над половиной украинских редкоземельных минералов, сообщает The Economist со ссылкой на три источника. Зеленский отказался, подчеркивает издание.

Предложение стало неожиданностью для Киева. Украинские власти ожидали обсуждения дальнейшей финансовой помощи, но вместо этого Бессент выдвинул ультиматум: доступ к ресурсам на $500 млрд в обмен на экономическую поддержку. Времени на переговоры не оставили, и Зеленский отклонил сделку.

На Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля США возобновили давление. По данным СМИ, Вашингтон потребовал доступ к украинским месторождениям как «компенсацию» за военную помощь. К вечеру 15 февраля украинская делегация добилась отсрочки и согласилась на дальнейшие переговоры.

На пресс-конференции в Мюнхене Зеленский отверг американское предложение, заявив, что Украине нужны гарантии безопасности, а не сделки по ресурсам. «Когда мы их получим, тогда подумаем об экономическом сотрудничестве», — отрезал украинский лидер.

По информации NBC News, США также предлагали разместить войска на территории Украины после завершения боевых действий в обмен на 50% контроля над редкоземельными минералами. The Washington Post назвала инициативу Трампа «дерзкой» и отметила обеспокоенность европейских дипломатов тем, что Киев готов ее обсуждать.

Отклоненный документ, по данным источников, был лишь меморандумом о взаимопонимании, при этом он был составлен по законодательной базе города Нью-Йорка. Его нельзя считать полноценным международным соглашением. Однако США это мало беспокоило: главное добиться того, чтобы украинцы подписали документ. Зеленский ранее предлагал Трампу совместное освоение ресурсов в рамках «плана победы», но Украина не собиралась отдавать их бесплатно. Теперь же Вашингтон просто требует половину всех украинских запасов на безвозмездной основе.