Президенту Аргентины Хавьеру Милею грозит импичмент — оппозиция потребовала от политика уйти в отставку на фоне скандала с криптой. Все началось на прошлой неделе, когда Милей начал продвигать малоизвестную криптовалюту, цена которой сначала резко выросла, а затем стремительно упала.

Поздно вечером в пятницу Милей опубликовал твит, в котором рекомендовал криптовалюту $LIBRA. После этого ее стоимость поднялась почти до $5 за монету, но уже через несколько часов упала до менее чем $1.

Торговая палата финтех-сектора Аргентины предупредила, что этот инцидент может быть примером схемы rug pull, при которой разработчики накачивают цену криптовалюты с помощью поддельных инвестиций, а затем сливают свои активы.

«Этот скандал требует запроса на импичмент», — заявил депутат Ландро Санторо из оппозиции.

Милей удалил пост и пояснил, что не знал всех подробностей о проекте, и решил больше не поддерживать его. Он отметил, что не имеет отношения к криптовалюте.

Инцидент вызвал широкий резонанс, с обвинениями в адрес Милея в продвижении мошенничества, что привело к финансовым потерям у многих инвесторов.

Специалист по криптобезопасности Пабло Сабателла заявил, что использованный проект был создан незадолго до публикации Милея, что можно считать характерным признаком мошенничества.

В первый год своего президентства Хавьер Милей, придерживающийся жесткой фискальной политики, начал менять страну, которая долгие годы страдала от экономической стагнации и гиперинфляции. Благодаря такому сокращению расходов в первый полный месяц правления Милея, еще в январе 2024-го, был достигнут профицит бюджета. Это повторялось каждый месяц с тех пор — почти беспрецедентное достижение в новейшей истории Аргентины. Однако оппозиция обвиняет президента в чрезмерных сокращениях социальных выплат и сокращении пенсий — из-за этого количество бедных в стране только выросло.