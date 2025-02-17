Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что результаты переговоров России и США в Эр-Рияде будут переданы президенту Владимиру Путину и президенту Дональду Трампу, после чего главы государств примут решение о следующих шагах.

Лавров подчеркнул, что Москва в первую очередь хочет услышать позицию Вашингтона.

«Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать. <…> Поэтому мы послушаем американских собеседников. И, конечно, готовы будем отреагировать», — заявил он на пресс-конференции после встречи с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Касаясь возможного участия европейских стран в урегулировании конфликта, Лавров выразил скептицизм. Он напомнил о Минских соглашениях и заявил, что европейские лидеры, по его мнению, используют мирные инициативы для наращивания военной помощи Украине.

«Сейчас на той же Мюнхенской конференции прозвучали призывы, в частности, президента Финляндии. <…> Вот Александр Стубб сказал, что нужно заключать, прежде всего, перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. То есть, философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», — отметил Лавров.

Ранее спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог также заявил, что Вашингтон не хочет «большой групповой дискуссии» и не собирается повторять «Минск».

Переговоры России и США в Эр-Рияде назначены на 18 февраля. Трамп ранее утверждал, что в них примет участие и Украина, однако Киев отрицает свое присутствие на встрече.