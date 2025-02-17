США и Израиль договорились о совместном противодействии ядерным амбициям Ирана и его влиянию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме.

«Израиль и Америка плечом к плечу противостоят угрозе со стороны Ирана, – заявил Нетаньяху. – Мы единодушны в том, что аятоллы не должны получить ядерное оружие, и что агрессию Ирана в регионе необходимо остановить».

При этом, по мнению Рубио, Иран играет ведующую роль в дестабилизации региона: «За каждой террористической группой, за каждым актом насилия, за всем, что угрожает миру и стабильности миллионов жителей региона, стоит Иран».

Встреча состоялась на фоне продолжающегося перемирия в секторе Газа. После первой фазы прекращения огня, в ходе которой были освобождены 19 израильских и 5 тайских пленных в обмен на палестинских заключенных. В настоящий момент ведутся переговоры о продлении 42-дневного перемирия. Кабинет безопасности Израиля должен обсудить этот вопрос в понедельник.

Накануне Израиль получил партию тяжелых бомб MK-84 после того, как президент Трамп снял запрет, наложенный предыдущей администрацией Джо Байдена.

Особое внимание Рубио уделил ситуации в Сирии, где после свержения режима Башара Асада главой временного правительства страны стал Ахмед аш-Шара. Несмотря на заверения аш-Шары о нормализации отношений с Западом и соблюдении прав меньшинств, госсекретарь США выразил скептическую позицию. «Хотя падение Асада, безусловно, обнадеживает, замена одной дестабилизирующей силы на другую не является позитивным развитием событий», — отметил Рубио.