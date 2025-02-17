Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не осведомлен о переговорах между представителями США и России в Эр-Рияде, не собирается в них участвовать и не признает их итогов.

«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

В настоящий момент украинский лидер находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Он отметил, что 18 февраля отправится в Саудовскую Аравию, но подчеркнул, что его поездка никак не связана с переговорами США и России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии запланированы переговоры между высокопоставленными представителями России и США по урегулированию конфликта. Он отметил, что Украина также получила приглашение.

По его словам, как Владимир Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в завершении войны.

«Я думаю, что (Путин) хочет остановить войну. Я это вижу. Мы долго это обсуждали», — сказал Трамп. Он добавил, что стороны работают над урегулированием и прилагают большие усилия к достижению мира.