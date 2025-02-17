Саудовская Аравия готовится встречать высокопоставленных гостей. Как выяснили СМИ, представители России и США во вторник приедут в Эр-Рияд. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Российскую сторону представят помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Предстоящие переговоры — подготовка к личной встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина, говорит TRT на русском политолог Кирилл Молчанов. По его словам, дипломатические доверенные лица должны согласовать повестку и предварительное коммюнике, которое затем ляжет в основу договоренностей между президентами.

Прорывных или знаковых результатов от предстоящей встречи ждать не стоит, также отмечает TRT на русском эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов: «Но, судя по составам делегации, можно быть уверенными, что будут рассматриваться целый ряд важнейших вопросов: от глобальной безопасности до двусторонних отношений США и РФ».

Эксперт допустил, что переговоры могут быть разбиты на несколько частей. Безусловно, главной темой повестки станет война в Украине и возможные параметры ее урегулирования. Стороны обозначат свои позиции, возможные компромиссы, уступки или пожелания.

«Вторая часть будет содержать традиционные вопросы диалога России и США: стратегическая стабильность, ядерная безопасность, размещение ракет. Это те треки, по которым ни одно десятилетие велись переговоры, но последние несколько лет они были заморожены. В виде определенного прорыва можно будет ожидать заявления относительно возобновления консультаций на уровне профильных экспертов, специалистов МИД», — считает Денисов.

Кроме того, по его словам, российская делегация может поднять тему санкций. Москва попытается понять, будут ли их отменять, какой может быть алгоритм снятия ограничения и есть ли такой политический настрой в принципе. «По тем заявлениям, которые мы слышим из Вашингтона, определенный настрой есть. Но мы знаем, что часто заявляются такие цели, которые заранее невозможно реализовать», — подчеркивает политолог.

Интрига встречи — будет ли на ней представлена украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что официально Киев на переговоры не приглашали, поэтому делегация отправлена не будет. Однако сам он находится с рабочим визитом в ОАЭ. Глава государства уточнил, что поездка посвящена теме посредничества Дубая в обмене пленными с РФ, а также экономическому партнерству.

Вряд ли этот визит случайно выпал на время российско-американских переговоров, отмечает Молчанов. Вероятнее всего, Зеленский приехал в ОАЭ, чтобы быть рядом с диалоговой площадкой и в случае чего иметь возможность оперативно приехать.

«Будем наблюдать за его действиями, — подчеркивает эксперт. В целом же от встречи в Эр-Рияде можно ожидать, что стороны определят какие-то точки соприкосновения по мирному плану по Украине. Сомневаюсь, что будут подниматься другие темы».