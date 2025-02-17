Глава МИД России Сергей Лавров категорически отверг возможность территориальных уступок Украине в ходе мирных переговоров. По его словам, об этом не может быть «даже мысли». На пресс-конференции в Москве после встречи с сербским коллегой Марко Джуричем он иронично спросил: «Уступить как — с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?»

Лавров напомнил об «уступках», сделанных при образовании СССР, когда в состав Украинской ССР, по его словам, включили «огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили, основывали города, строили заводы». «До какого-то времени это работало, но затем что-то пошло не так», — добавил министр, указав на рост в Украине «националистических, даже нацистских» настроений.

Ранее спецпосланник США по урегулированию конфликта Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности допустил, что от России могут потребовать «территориальных уступок». По мнению Келлога, Москву также могут обязать не применять военную силу в будущем, сократить вооруженные силы и отказаться от альянсов с такими странами, как Северная Корея.

По данным Politico, сам Келлог не будет участвовать в предстоящих мирных переговорах в Саудовской Аравии. Издание отмечает, что российскую сторону раздражает личность американского спецпосланника.