ПОЛИТИКА
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Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения на тюркском
Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения «Приветствие Гейдар-бабе»известного поэта Шахрияра (Мухаммед Хусейн Бехджет Тебризи) на азербайджанском тюркском языке во время церемонии закрытия Недели культуры в Тебризе. На что Масуд Пезешкиан отреагировал с улыбкой, мол ничего страшного, от двух строчек стихотворений проблем не будет. Зал мгновенно отреагировал аплодисментами.
Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения «Приветствие Гейдар-бабе»известного поэта Шахрияра (Мухаммед Хусейн Бехджет Тебризи) на азербайджанском тюркском языке во время церемонии закрытия Недели культуры в Тебризе. На что Масуд Пезешкиан отреагировал с улыбкой, мол ничего страшного, от двух строчек стихотворений проблем не будет. Зал мгновенно отреагировал аплодисментами. / Others
17 февраля 2025 г.
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