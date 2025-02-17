Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения на тюркском

Президента Ирана прервали во время чтения стихотворения «Приветствие Гейдар-бабе»известного поэта Шахрияра (Мухаммед Хусейн Бехджет Тебризи) на азербайджанском тюркском языке во время церемонии закрытия Недели культуры в Тебризе. На что Масуд Пезешкиан отреагировал с улыбкой, мол ничего страшного, от двух строчек стихотворений проблем не будет. Зал мгновенно отреагировал аплодисментами.