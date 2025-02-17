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Зеленский в Турции
Глава Украины проведет переговоры с президентом Эрдоганом о стратегическом партнерстве на фоне американо-российских переговоров в Саудовской Аравии об урегулировании конфликта
Зеленский в Турции
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters / Others
17 февраля 2025 г.

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским и сопровождающей его делегацией накануне приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре в 21:08.

В аэропорту украинского лидера встретили министр торговли Турции Омер Болат и другие официальные лица. Сегодня запланирована встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе.

На переговорах будут всесторонне рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной.

Лидеры обсудят шаги по укреплению двустороннего сотрудничества, последние события в Украине, а также другие региональные и глобальные вопросы.

*** 17/02/2025

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча лидеров двух стран состоится завтра в Президентском комплексе в Анкаре.

Глава управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ходе переговоров будут всесторонне рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной, а также обсуждены шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

В рамках визита планируется также обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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