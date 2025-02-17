Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан о будущем ИИ и новой эре технологий

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал в эксклюзивном интервью о необходимости международного обсуждения последствий достижения искусственного общего интеллекта (AGI) и его дальнейшего развития. По его словам, на фоне стремительного технологического прогресса перед мировым сообществом встают новые этические, философские и социальные вопросы.