ПОЛИТИКА
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан о будущем ИИ и новой эре технологий
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал в эксклюзивном интервью о необходимости международного обсуждения последствий достижения искусственного общего интеллекта (AGI) и его дальнейшего развития. По его словам, на фоне стремительного технологического прогресса перед мировым сообществом встают новые этические, философские и социальные вопросы.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан о будущем ИИ и новой эре технологий / Others
17 февраля 2025 г.
Истории
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