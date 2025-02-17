Европейские лидеры разрабатывают план размещения военного контингента в Украине в рамках возможного мирного соглашения, сообщает The Washington Post. По данным источников, обсуждается отправка от 25 до 30 тыс. военнослужащих, которые будут выполнять роль «сдерживающих сил». При этом французское правительство уже заявило о готовности выделить до 10 тыс. солдат.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые публично поддержал эту инициативу: «Любая роль в обеспечении безопасности Украины — это обеспечение безопасности нашего континента», — заявил он.

Однако европейские страны настаивают на необходимости американской поддержки, особенно в сфере разведки, наблюдения и противовоздушной обороны. «Нам нужно иметь гарантированное превосходство, если возникнет напряженность или конфликт... И для этого необходимо участие США», — подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Активизация европейских планов происходит на фоне подготовки прямых переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает в понедельник встречу европейских лидеров в Париже для обсуждения конкретных шагов по поддержке Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал вопрос о размещении европейских войск в Украине «очень сложным», отметив, что «речь идет о силах стран НАТО на территории Украины».