ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Тайвань накачивается американским оружием
Остров планирует закупить вооружений на 7-10 млрд долларов, включая крылатые ракеты и HIMARS
Тайвань накачивается американским оружием
Тайваньские военнослужащие / Фото: Reuters / Others
17 февраля 2025 г.

Тайвань ведет переговоры с США о масштабной закупке вооружений, сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией. По их данным, сумма сделки может составить от 7 до 10 млрд долларов. В пакет войдут береговые крылатые ракеты и системы HIMARS.

Этой закупкой Тайвань намерен заручиться поддержкой администрации Трампа на фоне продолжающегося военного давления Китая на остров. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц уже заявил о намерении ускорить поставки оружия острову.

Переговоры проходят в непростой обстановке: во время предвыборной кампании Трамп обвинил Тайвань в краже американского бизнеса по производству полупроводников и пригрозил ввести пошлины на импорт чипов. Однако его администрация сохраняет дипломатическую поддержку острова. Недавно Госдепартамент США убрал со своего сайта формулировку о том, что не поддерживает независимость Тайваня, что было позитивно воспринято властями острова.

По словам источников агентства Reuters, Тайвань не считает, что Трамп стремится к «большой сделке» с председателем КНР Си Цзиньпином за счет интересов острова. «Трампа больше беспокоят тарифы на полупроводники», — отметил один из собеседников агентства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us