Израильская военная кампания на оккупированном Западном берегу вынудила около 45 тыс. палестинцев покинуть свои дома — это крупнейшее перемещение населения на этой территории со времен войны 1967 года, заявляют правозащитники.

С лета израильские войска проводят операции в северных районах Западного берега, атакуя города Дженин, Тулькарм и Тубас при поддержке вертолетов и бронетехники. После январского перемирия в Газе атаки на эти территории только усилились. По данным Минздрава Палестины, в ходе новой израильской операции в Дженине и окрестностях были убиты 25 человек.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини сообщил, что с января израильская армия нанесла не менее 38 авиаударов по Западному берегу. До 2024 года такие атаки в этом регионе были крайне редки. Основными мишенями стали лагеря беженцев, где проживают потомки палестинцев, изгнанных в 1948 году во время Накбы.

Международная федерация за права человека заявила, что несколько лагерей «почти полностью опустели», а текущая операция стала самой длительной с начала Второй интифады (2000–2005).

Одновременно с военной кампанией Израиль продолжает углублять оккупацию Западного берега. В феврале израильская армия распорядилась конфисковать более 1 тыс. гектаров палестинской земли в районах Тубаса и нескольких деревнях к востоку от Рамаллы, что эксперты расценивают как шаг к аннексии территории.