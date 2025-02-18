В Эр-Рияде во вторник стартовали переговоры между Россией и США, которые могут стать наиболее значимыми обсуждениями между бывшими противниками по холодной войне в контексте урегулирования конфликта в Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал президента США Дональда Трампа «решателем проблем» и выразил надежду, что Вашингтон услышит позицию Москвы.

«Президент Трамп и его команда уже решали крупные вызовы быстро, эффективно и успешно», — заявил Дмитриев. Он также отметил, что американские компании потеряли около $300 млрд из-за ухода из России, и выразил уверенность, что поиск решений — лучший путь вперед.

Переговоры проходят на фоне экстренного саммита европейских лидеров в Париже, созванного после неожиданного призыва Трампа к немедленным переговорам с Россией. Европейские лидеры объявили о намерении увеличить инвестиции в оборону и взять на себя ведущую роль в гарантиях безопасности Украины.

Встреча в Эр-Рияде проходит при участии госсекретаря США Марко Рубио, советника по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Виткоффа. Со стороны России участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс подчеркнула, что это «первичный контакт» для оценки готовности Москвы к переговорам о прекращении войны. Кремль, однако, заявил, что повестка охватывает «весь спектр российско-американских отношений», а также подготовку возможной встречи Путина и Трампа.

Европейские страны продолжают искать пути взаимодействия с Вашингтоном. Британский премьер-министр Киир Стармер не исключил отправку миротворческих сил в Украину, отметив, что для этого потребуется обязательство США по обеспечению безопасности.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог объявил о визите в Киев в среду, заявив, что «ни один вариант не снимается с повестки».

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в этот момент с визитом в Турции, заявил, что Киев не примет никаких результатов, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде. «Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — заявил украинский лидер (цитата по «Интерфакс-Украина»).