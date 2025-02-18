Египет, как объявил президент Абдель Фатах ас-Сиси, готовит план восстановления сектора Газа, исключающий депортацию местного населения, как предлагал президент США Дональд Трамп.

Согласно материалу Al-Ahram, план предусматривает создание «безопасных зон» внутри Газы, где палестинцы смогут временно проживать, пока египетские и международные компании восстанавливают инфраструктуру региона.

Предложение обсуждается с европейскими дипломатами, а также с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Египет рассчитывает организовать международную конференцию для финансирования восстановления Газы.

План был разработан в ответ на заявление Трампа, предложившего переселить палестинцев и превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока» под контролем США. Этот подход вызвал международное возмущение.

Ключевые аспекты египетской инициативы: • Переходное управление. Создание палестинской администрации, не связанной с ХАМАС или Палестинской администрацией. • Безопасность. Формирование палестинской полиции из бывших сотрудников правоохранительных органов ПА, прошедших подготовку в Египте и на Западе. • Этапы восстановления. Трехфазный процесс, рассчитанный на пять лет, начиная с шестимесячного «раннего восстановления», в ходе которого палестинцы будут размещены в мобильных убежищах с поступающей гуманитарной помощью.

Франция и Германия поддержали египетскую инициативу, а главы МИД Египта, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании обсудят план в Эр-Рияде перед представлением его на саммите Лиги арабских государств.