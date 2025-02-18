В Саудовской Аравии проходят переговоры между представителями РФ и США

В Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Это первая подобная встреча с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Российскую сторону представляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. От Соединенных Штатов во встрече участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Украина не участвует в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева, об этом накануне заявил Владимир Зеленский.