Израильская армия заявила, что сохранит присутствие в пяти точках на юге Ливана после установленного срока вывода войск. Это грубое нарушение мирного соглашения Израиля и Ливана, подписанного в конце ноября прошлого года. Договор предполагал, что израильтяне полностью покинут Южный Ливан к началу февраля.

По словам представителя армии Израиля Надава Шошани, израильтяне намерены удерживать пять позиций, которые имеют стратегическое значение. Эти высоты обеспечивают контроль над прилегающими районами.

«Мы должны оставаться на этих точках, чтобы защищать израильских граждан и передать контроль ливанским вооруженным силам, когда процесс будет завершен», — отметил Шошани. Он отказался уточнить, когда именно завершится процесс и израильтяне полностью покинуть Ливан.

Решение о временном сохранении израильских военных одобрили США, отмечает агентство Reuters. Члены американской комиссии, наблюдающей за прекращением огня, вступившем в силу в конце ноября, единогласно согласились, что Тель-Авив имеет право оставить войска в Ливане.

Ливанские власти раскритиковали действия Израиля. В Бейруте и ранее выражали опасения, что Тель-Авив не выведет все свои силы к установленному сроку (дедлайн истек 18 февраля).

«Мы опасаемся, что полный вывод не будет завершен к сроку и израильтяне потребуют очередной отсрочки», — заявил президент Ливана Жозеф Аун, пообещав единую национальную позицию в ответ.

Израиль и до этого неоднократно нарушал перемирие. В результате израильских атак по территории Ливана с ноября погибли более 40 человек. На прошлой неделе в ливанском Сидоне израильский дрон поразил автомобиль, погиб один человек. В Кфаршубе израильтяне и вовсе сбросили гранатометный снаряд. Также поступили сообщения о поджогах домов в ряде деревень.

Соглашение о прекращении огня предусматривало вывод израильских войск за 60 дней и передислокацию «Хезболлы» на север от реки Литани. Однако Израиль обвинил группировку в несоблюдении договоренностей и заявил, что не намерен полностью уходить в ближайшее время.