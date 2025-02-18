Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не будет навязывать мирное соглашение Киеву. По его словам, любые решения должны приниматься «избранным лидером суверенного государства».

Келлог сделал это заявление 17 февраля в Брюсселе, где проводил консультации с союзниками по НАТО, в то время как глава Госдепартамента Марко Рубио готовится к переговорам с главой МИД России Сергеем Лавровым. Эти переговоры, назначенные на вторник, станут частью дипломатической игры Трампа, цель которой — завершить войну в Украине и пересмотреть отношения с Москвой.

Однако обещание Келлога может быть лукавством. Как ранее писал The Economist, команда Трампа поставила Украине жесткий ультиматум по вопросу о редкоземельных металлах. Вашингтон требовал от Киева передать безвозмездно под контроль американских компаний ресурсы на сумму свыше $500 млрд. При этом весь объем американской помощи Украине не превышает $130 млрд. Киев отказался от кабальных условий.

Союзники США в Европе встревожены резким сближением Вашингтона с Россией. Белый дом уже направил в европейские столицы запрос, требуя разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Киеву. Лидеры шести европейских стран собрались на экстренный саммит в Париже.

Некоторые европейские лидеры, включая руководителей Британии, Швеции и Франции, заявили о готовности направить миротворцев в Украину. Но только при наличии четкого мандата и гарантий безопасности от США. Однако Келлог отказался уточнить, предоставит ли Вашингтон такие гарантии, отметив лишь, что «никакие варианты не снимаются с повестки».

В это время в Эр-Рияде готовятся переговоры между США и Россией, из которых Украина исключена. Официальный Киев уже отверг любые итоги встречи, заявив, что решения без его участия будут недействительными.