ПОЛИТИКА
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Украина расколола Европу?
Европейские лидеры на саммите в Париже так и не смогли договориться об отправке миротворцев в Украину
Украина расколола Европу?
фото: Reuters / Reuters
18 февраля 2025 г.

Лидеры Европы разошлись во мнениях по поводу отправки войск в Украину на срочном саммите в Париже.

Встреча, созванная после неожиданного объявления Дональда Трампа о мирных переговорах с Россией, выявила серьезные разногласия. Великобритания и Франция выразили готовность направить свои войска, однако Германия, Италия, Польша и Испания отказались от этого варианта.

Саммит, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном, собрал лидеров шести стран ЕС, Великобритании, а также представителей НАТО и ЕС.

Париж предложил создать «группу гарантии безопасности» Украины — она располагалась бы за предполагаемой линией прекращения огня. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг обсуждение отправки войск, назвав его «совершенно преждевременным». В преддверии выборов в Германии он подчеркнул, что это «неуместный спор в неподходящее время».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала эту позицию, назвав отправку войск «самым сложным и наименее эффективным» вариантом. Польша, несмотря на жесткую позицию в отношении России, также отказалась от участия. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес заявил: «Никто в данный момент не рассматривает отправку войск в Украину».

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов рассмотреть возможность развертывания сил. Но только при условии, что Москва и Киев подпишут долгосрочное мирное соглашение.

Он подчеркнул: «гарантии безопасности со стороны США необходимы для сдерживания России». На следующей неделе Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне для дальнейших переговоров по Украине.

При этом Европа чувствует себя оставленной за бортом. Переговоры Трампа с Россией, которые должны начаться в Саудовской Аравии, вызвали тревогу в европейских столицах. Еще бы: на встречу не позвали ни одного представителя Европы или Украины.

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