Проект тайного соглашения между США и Украиной предполагает фактическую экономическую колонизацию страны и требования о непосильных репарациях. Копия документа от 7 февраля 2025 года, направленного в офис Владимира Зеленского, оказалась в распоряжении The Telegraph.

Проект тайного соглашения между США и Украиной вызвал серьезную обеспокоенность в Киеве.

Согласно документу, США и Украина должны создать совместный инвестиционный фонд, который получит исключительные права на распоряжение ресурсами страны. США будут получать 50% доходов от добычи ресурсов и 50% стоимости всех новых лицензий. «Это означает «сначала заплатите нам, потом кормите своих детей», — прокомментировал источник, близкий к переговорам.

Сам Зеленский в сентябре предложил США долю в месторождениях редкоземельных металлов, надеясь обеспечить продолжение поставок оружия. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний удержит президента РФ Владимира Путина от новых атак.

Дональд Трамп заявил Fox News, что Украина «фактически согласилась» передать $500 млрд. «У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных металлов, нефти, газа и других ресурсов», — сказал он, предупредив, что в случае отказа Украина может «стать российской».

Сенатор Линдси Грэм считает требования Трампа умным ходом: «Если мы подпишем это соглашение по минералам, Путину конец, потому что Трамп будет защищать сделку».

Эксперты называют оценки украинских ресурсов в $26 трлн нереалистичными, отмечая падение цен на литий на 88% с 2022 года и развитие альтернативных технологий в производстве батарей.

«Зеленскому приходится выбирать между военным насилием со стороны Путина и экономическим насилием со стороны собственного союзника», — заключает издание.