Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 февраля прибыл в Окружной суд Тель-Авива на десятое заседание по делу о коррупции. Однако слушание быстро переросло в конфликт: по данным Walla, адвокаты премьера устроили протест, заявляя, что процесс слишком затянут. Сам Нетаньяху начал громко спорить с судьей, требуя сократить заседания, ссылаясь на угрозы безопасности, связанные со вторжением в Газу.

Издание Yedioth Ahronoth отмечает, что судья отказалась принять во внимание заявления Нетаньяху и приказала премьеру оставаться на месте. Она также запретила ему делать заявления. Нетаньяху, возмущенный таким решением, сказал, что «очень удивлен» поведением судьи. Однако представитель закона имеет право требовать молчания — даже если за скамьей подсудимых находится сам премьер.

Премьер-министр обвиняется по трем делам, их коротко называют дела 1000, 2000 и 4000. Все они связаны с коррупцией и незаконным отмыванием денег. Премьера обвиняют в получении дорогих подарков, незаконном лоббировании интересов бизнесменов и попытках влиять на СМИ в обмен на благоприятное освещение его деятельности.

При этом некоторые суды идут навстречу премьеру. Так, 17 февраля иерусалимский окружной суд удовлетворил запрос Нетаньяху об отмене запланированного на следующий день заседания, приняв аргументы о необходимости сосредоточиться на дипломатических и военных вопросах.

Адвокаты премьера также добиваются сокращения числа слушаний с трех до двух, утверждая, что сложная международная обстановка требует постоянного внимания главы правительства.

Суд пока не принял окончательного решения, но предложил защите представить альтернативный график заседаний.

На фоне этих событий израильские власти предупреждают, что продолжающиеся судебные разбирательства могут ослабить позиции страны на международной арене. Сам Нетаньяху настаивает, что все обвинения против него — политически мотивированные, а судебный процесс лишь отвлекает его от управления страной в сложный момент. Однако все это лишь попытки избежать наказания за преступления.