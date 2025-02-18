Мексика предупредила, что подаст в суд на Google из-за решения компании переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки» для пользователей Google Maps в США.

Президент страны Клаудия Шейнбаум 17 февраля резко раскритиковала это изменение, заявив, что оно искажает международные морские границы и ошибочно распространяет распоряжение американского правительства на воды, не относящиеся к юрисдикции США.

«Google изменяет название вод всего залива, включая воды, принадлежащие Мексике и Кубе, хотя указ Трампа касался только континентального шельфа США», — заявила Шейнбаум на пресс-конференции. Она подчеркнула, что указ президента США Дональда Трампа распространялся лишь на 22 морские мили от американского побережья и не имел никакого отношения к остальной части залива.

На прошлой неделе Google внесла изменения, объяснив это соблюдением политики обновления названий в соответствии с официальными правительственными источниками. В результате пользователи в США теперь видят название «Залив Америки», в то время как пользователи в Мексике продолжают видеть «Мексиканский залив». В остальных странах отображаются оба варианта.

Эту практику Google применяет и для других спорных территорий: в России Крым отображается как российская территория, во всем остальном мире — как аннексированная часть Украины.

Шейнбаум впервые заявила о возможности судебного разбирательства на прошлой неделе, отметив, что, если Google не исправит «неточное наименование», Мексика может подать гражданский иск. Она подчеркнула, что территориальная целостность страны не подлежит обсуждению, а частные компании не могут в одностороннем порядке изменять международно признанные названия.

Шейнбаум заявила, что правительство ожидает ответа Google, прежде чем принимать окончательное решение, но дала понять: Мехико не потерпит волюнтаризма Трампа и попыток изменить международно признанное название своих вод.